Депутат Аксаков: новые санкции не навредят рублю

Новый пакет санкций против России не окажет большого влияния на курс рубля. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы видим, что санкции на курс рубля оказывают минимальное влияние. <…> Эмоционально они оказывают влияние вначале, а потом рубль отыгрывает свои позиции», — отметил депутат.

Он пояснил, что из-за ограничения импорта из США и Европы спрос на доллар и евро падает. Это способствует укреплению рубля.