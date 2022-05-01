Глава МИД Германии назвала условие снятия санкций с России

Прекращение огня на Украине не приведет к отмене антироссийских санкций. Отмену введенных ограничений могут рассматривать только после вывода войск. Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила изданию Bild am Sonntag.

Она добавила, что если Россия начнет диктовать свои условия для перемирия, то это не принесет безопасности, ни для Украины, ни для Европы.

«Нам ясно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне — еще ближе к нашим границам», — заявила Бербок.

Министр добавила, что возврата к прежним отношениям России и Европы уже не будет. Страны ЕС больше не могут полагаться на обещания Москвы.

После обещания властей Германии начать поставку на Украину тяжелых видов вооружения против этого решения выступили деятели культуры. Они создали петицию к канцлеру страны Олафу Шольцу с требованием не совершать эту ошибку. Документ авторы опубликовали на сайте Change.org и успели собрать более 80 тысяч подписей. В тексте говорится, что поставки тяжелых вооружений на Украину сделают Германию участником конфликта, что приведет к глобальному противостоянию.