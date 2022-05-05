Пакет за пакетом. Санкции против РФ не действуют, поэтому Запад изобретает новые
Политолог Светов: санкции против РФ продолжатся, потому что предыдущие не подействовали
Санкциям против России «не будет конца», потому что ни одним санкционным списком Запад еще не достиг своей цели разрушить экономику РФ. Таким мнением с «360» поделился политолог, журналист Юрий Светов.
«Только что ввели шестой пакет, а уж премьер-министр Эстонии выступает с призывом подготовить седьмой. И это о многом говорит. Раньше не было таких санкционных пакетов, раньше было так: ввели санкции, они на эту страну повлияли, она вроде как начинает исправляться, и все. Мы первый пример, когда эти пакеты вводятся один за другим», — заметил эксперт.
Он предположил, что сбитые с толку западные страны будут «сочинять пакет за пакетом».
«Потому что первые пять не достигли своей цели — 200 рублей за доллар, как утверждал господин Байден, или коллапса российской экономики», — добавил Светов.
Он назвал «забавным» предусмотренный шестым санкционным пакетом запрет вещания трех российских телекомпаний на территории Евросоюза. По мнению политолога, Европа «и так давно заблокировала всю правду о событиях на Украине».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Европа вынуждена платить большую цену за попытки нанести ущерб России санкциями. Об этом написал RT.