Санкциям против России «не будет конца», потому что ни одним санкционным списком Запад еще не достиг своей цели разрушить экономику РФ. Таким мнением с «360» поделился политолог, журналист Юрий Светов.

«Только что ввели шестой пакет, а уж премьер-министр Эстонии выступает с призывом подготовить седьмой. И это о многом говорит. Раньше не было таких санкционных пакетов, раньше было так: ввели санкции, они на эту страну повлияли, она вроде как начинает исправляться, и все. Мы первый пример, когда эти пакеты вводятся один за другим», — заметил эксперт.

Он предположил, что сбитые с толку западные страны будут «сочинять пакет за пакетом».

«Потому что первые пять не достигли своей цели — 200 рублей за доллар, как утверждал господин Байден, или коллапса российской экономики», — добавил Светов.

Он назвал «забавным» предусмотренный шестым санкционным пакетом запрет вещания трех российских телекомпаний на территории Евросоюза. По мнению политолога, Европа «и так давно заблокировала всю правду о событиях на Украине».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Европа вынуждена платить большую цену за попытки нанести ущерб России санкциями. Об этом написал RT.