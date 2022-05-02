Германия назвала условие, без которого с России не снимут санкции

Россия будет освобождена от санкций Запада только с согласия Украины. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

«Без взаимопонимания с Украиной мы санкции не снимем», — заявил Шольц.

Он таже добавил, что Москве следует «договориться» с Киевом. По словам Шольца, Запад стремится к немедленному прекращению активых действий и выводу армии РФ с территории сопредельного государства.

«Мы должны отвергнуть, чтобы кто-то в худшем стиле империализма XVIII–XIX веков сказал: мне не хватает моей территории, мне не нравятся границы, они были ранее другими, — и пытается изменить это, используя оружие», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля текущего года объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В этой связи США, страны Евросоюза и ряд стран мира ввели в отношении России несколько пакетов жестких санкционных мер. Ограничения коснулись работы крупнейших российских банков, был наложен запрет на поставки в РФ высокотехнологичной продукции, страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для самолётов РФ. Были введены персональные санкции в отношении нескольких сотен россиян — представителей бизнеса, госуправления, шоу-бизнеса.

Ранее американское издание The Hill сообщило, что из-за антироссийских санкций США и их союзники попали в собственную ловушку. Тяжелые последствия ограничений ощутили и бедные страны.