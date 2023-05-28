Мир 28 мая 2023, 13:21 Сенатор опозорил США словами о смерти русских — Песков Песков счел позором для США слова сенатора Грэма о выгоде в смерти русских РИА «Новости»

Читать 360tv в

Слова американского сенатора Линдси Грэма о выгоде смерти русских стали позором для США. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу Shot.

«Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Реклама

Заявление Грэма, отметил ранее сенатор Андрей Клишас, только доказывает, что американская исключительность — обычный неонацизм.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Соединенным Штатам, что в прошлом итогом аналогичной «инвестиции» американцев стал холокост.

В Госдуме высказывание Грэма сочли публичным признанием в сатанизме.

Резко ответил на слова американского сенатора о пользе трат США на «смерть россиян» и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Сам Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским оценил военную помощь ВСУ фразой «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».