Мир 28 мая 2023, 11:33 США напомнили, что одна из «инвестиций» страны привела к холокосту Захарова в ответ сенатору Грэму заявила, что одна из «инвестиций» США привела к холокосту РИА «Новости»

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Одна из «инвестиций» США привела к холокосту. Об этом сенатору Линдси Грэму напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова. Такое заявление дипломат сделал в своем Telegram-канале.

«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», — написала Захарова.

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Она подчеркнула, что теперь миллиарды долларов вливаются в «ненасытную глотку неонацистского киевского режима». Представитель МИД обратила внимание на печальный финал «предыдущей авантюры».

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