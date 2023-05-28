28 мая 2023, 11:33
США напомнили, что одна из «инвестиций» страны привела к холокосту
Захарова в ответ сенатору Грэму заявила, что одна из «инвестиций» США привела к холокосту
Одна из «инвестиций» США привела к холокосту. Об этом сенатору Линдси Грэму напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова. Такое заявление дипломат сделал в своем Telegram-канале.
«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту», — написала Захарова.
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Она подчеркнула, что теперь миллиарды долларов вливаются в «ненасытную глотку неонацистского киевского режима». Представитель МИД обратила внимание на печальный финал «предыдущей авантюры».
Ранее американский сенатор назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег властями США на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск резко ответил Грэму.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик обвинил сенатора в сатанизме после слов о смерти русских.
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Мария Захарова
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