Мир 28 мая 2023, 03:59 Американский сенатор назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег властями США Сенатор Грэм назвал смерть россиян «самой удачной» тратой денег США РИА «Новости»

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Американский сенатор Линдси Грэм назвал «самой удачной» тратой денег американскими властями смерть россиян. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее фрагмент опубликовала пресс-служба украинского лидера, сообщило РИА «Новости».

«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — сказал Грэм, имея в виду оказание военной помощи Украине.

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Встреча Зеленского и сенатора-республиканца от штата Южная Каролина прошла в пятницу, 26 мая. Украинский лидер поблагодарил американского политика за вклад в укрепление обороноспособности ВСУ.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американские сенаторы решают свои внутренние политические цели, предлагая выйти из ДСНВ. Вопрос сохранения механизма контроля над вооружениями, который действовал многие десятилетия, для них уже не актуален.