Мир 28 мая 2023, 12:59 Американскую исключительность изобличили в Совфеде Сенатор Клишас назвал американскую исключительность обыкновенным неонацизмом РИА «Новости»

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Заявление сенатора США Линдси Грэма о заработке страны на смертях россиян является примером неонацизма. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Совета Федерации Андрей Клишас.

«После слов Грэма о том, что удачной инвестицией для США является смерть россиян, у кого-то остались сомнения в том, что американская исключительность — это обычный неонацизм?» — задался вопросом он.

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Ранее Грэм в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что для США самой удачной тратой денег стала смерть россиян.

Крымский депутат Дмитрий Белик заявил, что своим признанием Грэм перед лицом всего мира собственноручно расписался в сатанинской идеологии Соединенных Штатов. По его словам, американцам необходимо кровопролитие и заработки на нем, тогда как Россия всегда говорит только о мире.

Представитель МИД России Мария Захарова также напомнила Грэму, что подобные «инвестиции» Штатов привели к возникновению такого процесса, как холокост.