Мир 28 мая 2023, 10:55 Сенатора США обвинили в сатанизме после слов о смерти русских Депутат Белик: слова сенатора США Грэма о смерти русских стали признанием в сатанизме Википедия

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Заявление американского сенатора Линдси Грэма о заработке на смерти русских стало публичным признанием в сатанизме. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Сенатор Грэм перед всем миром расписался в сатанистской политике своего государства. Это заявление отразило смысл идеологии Белого дома. Определенному кругу лиц в США интересны только заработки, а не процветающий мир», — сказал он.

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Политик отметил, что в тех местах, где Россия говорит о необходимости мира, США мечтают о кровопролитии.

«Где мы проливаем свою кровь, они считают свои доходы. Такие люди давно заразились вирусом сатанизма. А это значит, что Россия все делает правильно, очищая близлежащие территории от этой идеологии», — добавил Белик.

Ранее Грэм на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что смерть россиян стала самой удачной тратой денег США.