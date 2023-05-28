Мир 28 мая 2023, 04:41 Маск резко ответил Грэму на слова о «самых удачных» тратах США на смерть русских Илон Маск задал вопрос сенатору Грэму после слов о пользе трат США на смерть русских flickr

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Илон Маск отреагировал на высказывание американского сенатора Линдси Грэма о пользе трат США на «смерть россиян» в виде помощи Украине. Политик в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским сообщил, что поддержка Украины стала «лучшим, на что мы когда-либо тратили деньги». На это высказывание обратил внимание в своем Twitter Маск.

«Когда-либо?» — уточнил бизнесмен в комментариях под постом издания Zero Hedge, процитировавшим Грэма.

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Сенатор в свое врем я уже успел задеть Маска, предложив лишить его компанию Tesla налоговых льгот и передать эти деньги Украине. Это произошло после публикации бизнесменом плана по урегулированию конфликта. План предполагал повторное голосование в Донбассе под наблюдением ООН, сохранение Крыма формальной частью России и нейтральный статус Украины.

Ранее сообщалось, что сенатор Грэм встретился в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским. Последний поблагодарил его за вклад в обороноспособность ВСУ, на что политик и произнес: «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».