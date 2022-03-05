Samsung заявил о приостановке поставок телефонов в Россию. Компания намерена временно прекратить и импорт в РФ своих чипов, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, производитель электроники приостановил поставки абсолютно всей своей продукции в Россию. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Свои представительства в России за последние несколько дней закрыли десятки компаний. Пока не поставлять и не продавать продукцию решили бренды H&M и Mango. Бренд спортивной одежды Adidas поступил менее радикально — отказался со сборной РФ по футболу. Nikе, наоборот, объявил об остановке работы российских магазинов, включая онлайн.

В IKEA назвали трагедией конфликт РФ и Украины и тоже приостановили продажи в России и деятельность в Белоруссии.

На фоне западных санкций даже компания LEGO присоединилась к флешмобу по «выходу из РФ». Пока что ее магазины открыты.

Однако большим компаниям может не найтись места на российском рынке, когда они надумают вернуться.