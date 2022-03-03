Когда они вернутся, их место уже будет занято. Почему большие компании уходят из России

Международные торговые сети продолжают закрывать свои офисы и магазины в России на неопределенный срок. IKEA, LEGO, Mango, Nike и H&M — это лишь малая часть компаний, решивших пойти на этот шаг за последние несколько дней. Делается это все из-за начала спецоперации на Украине, но, как отмечают экономисты — дело не в моральных устоях, а в страхе перед санкциями.

Кто ушел из России?

За последние несколько дней десятки компаний заявили о закрытии своих представительств в России. Один из крупнейших брендов одежды H&M заявил о том, что временно приостанавливает поставку и продажу своей продукции в стране. Испанский ретейлер Mango также на неопределенный срок прекращает свою работу в России.

Бренд спортивной одежды Adidas на такие радикальные меры не пошел, но работать со сборной России по футболу отказался. А вот Nikе объявил о том, что закрывает все магазины в России, включая онлайн-продажу.

Еще одна компания, решившая прекратить свою работу в стране — это IKEA.

«Конфликт России и Украины — это трагедия, мы глубоко сопереживаем всем людям, кого затронула эта ситуация. Мы приняли решение приостановить продажи в России и операционную деятельность в Белоруссии», — сообщила пресс-служба компании.

Во многих торговых центрах уже собрались огромные очереди в магазинах шведской мебели. Люди спешат закупиться любимыми товарами, пока они не закончились.

К негласному флешмобу по выходу из России присоединилась даже компания игрушек LEGO. Они тоже прекратят поставки своей продукции в 81 магазин в России на фоне западных санкций. На данный момент магазины продолжают работать, но сколько это продлится, никто не знает.

В чем причина?

Все компании, покинувшие российский рынок, объяснили свое решение поддержкой Украины и беспокойством из-за начавшейся там спецоперации. По мнению российского экономиста, бизнесмена и политика Евгения Змиева, дело вовсе не в поддержке, а в банальном страхе попасть под санкции. Из этого вытекает и вторая причина — следование логике политических заявлений их государств. С точки зрения экономики уходить из России им невыгодно.

«Просто так взять и отказаться себе в убыток — это не экономическое решение, а чисто политическое, продиктованное массами других действий», — подчеркнул эксперт «360».

Аргумент о том, что на фоне санкций они бы не смогли завозить товары в Россию, не работает, ведь далеко не все страны к ним прибегли. К тому же такие марки, как H&M вообще продукцию производят в Юго-Восточной Азии, поэтому везли бы их совершенно не из Европы. Здесь больше играет страх потерять свой имидж и привилегии при отказе следовать заданной повестке.

На это в беседе с «360» указал и кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов. Он подчеркнул, что мы никогда не сможем узнать точный ответ на вопрос: «Ушли ли эти компании из-за искренней поддержки Украины или чего-то другого?». Однако можно рассмотреть те последствия, что у нас есть на руках, и поразмышлять логически.

В течение двух дней десятки компаний в ЕС, США и некоторых странах Азии приняли решение закрыть все офисы в России. При том все они звучали идентично — не поставлять товары, убрать сервисы и поставку запчастей, временно закрыть офисы. Объяснение также было написано как под копирку.

«Мы говорим сейчас о 50-70 компаниях, внутри которых хотя бы формально, но продвигается принцип демократии, то есть там есть совет директоров, голосования и так далее. В каждой из этих компаний есть совет директоров, внутри которого по 5-10 топ-менеджеров, итого у нас 700 человек. Мы действительно можем поверить в то, что все эти люди в разных странах мирах, говорящие на разных языках, в течение двух дней приняли одинаковое решение?» — сказал Качалов. По его словам, у всех произошел некий щелчок в головах. Вопрос в том, кто его сделал.

На основе этой картины можно спокойно сделать вывод, что дело тут не в моральных принципах и Украине, а в том, что все эти компании «взяли под козырек», и они делают то, что велено.

Неизбежные убытки

Рано или поздно санкции закончатся, все эти бизнесы попытаются вернуться назад в Россию. Тогда то и наступят настоящие проблемы. Как отметил Змиев, Россия всегда была самодостаточной страной с точки зрения природных ресурсов. Она участвовала в мировом разделении труда, выбирая производить какие-то товары в других странах, потому что так было дешевле, но это не значит, что это ей самой не под силу.

«Да, это возможно будет дороже и медленнее, потому что потребуется время для адаптации, но мы сможем все производить. Когда-то эти кризисные проблемы уйдут, а рынок уже будет занят отечественным производством, и они [иностранные компании] не смогут сюда вернуться», — заявил эксперт.

По словам Качалова, компании терпят убытки уже сейчас. Во-первых, они потеряли контракты. Во-вторых, им все равно придется несколько месяцев выплачивать зарплаты своим сотрудникам, которые внезапно лишились работы. Ну, а главный убыток действительно в том, что на их место быстро придут другие компании, и когда они попытаются вновь зайти на российский рынок, то прибыль будет в два раза меньше.

Маркетолог отметил, что после того, как IKEA объявила о своем уходе с рынка, ряд отечественных компаний уже встрепенулся и приготовился занять ее позицию в мебельной нише.

«Казахстанские поставщики уже заключают с нами новые контракты. Через меня сейчас пролетает по два-три новых проекта в день», — добавил Качалов.