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    03 марта 2022, 23:25

    Когда они вернутся, их место уже будет занято. Почему большие компании уходят из России

    Почему международные торговые сети уходят из России, объясняют экономисты

    Дмитрий Толокевич, Сабина Абубекирова

    Международные торговые сети продолжают закрывать свои офисы и магазины в России на неопределенный срок. IKEA, LEGO, Mango, Nike и H&M — это лишь малая часть компаний, решивших пойти на этот шаг за последние несколько дней. Делается это все из-за начала спецоперации на Украине, но, как отмечают экономисты — дело не в моральных устоях, а в страхе перед санкциями.

    Когда они вернутся, их место уже будет занято. Почему большие компании уходят из России

    Кто ушел из России?

    За последние несколько дней десятки компаний заявили о закрытии своих представительств в России. Один из крупнейших брендов одежды H&M заявил о том, что временно приостанавливает поставку и продажу своей продукции в стране. Испанский ретейлер Mango также на неопределенный срок прекращает свою работу в России.

    Бренд спортивной одежды Adidas на такие радикальные меры не пошел, но работать со сборной России по футболу отказался. А вот Nikе объявил о том, что закрывает все магазины в России, включая онлайн-продажу.

    Еще одна компания, решившая прекратить свою работу в стране — это IKEA.

    «Конфликт России и Украины — это трагедия, мы глубоко сопереживаем всем людям, кого затронула эта ситуация. Мы приняли решение приостановить продажи в России и операционную деятельность в Белоруссии», — сообщила пресс-служба компании.

    Во многих торговых центрах уже собрались огромные очереди в магазинах шведской мебели. Люди спешат закупиться любимыми товарами, пока они не закончились.

    К негласному флешмобу по выходу из России присоединилась даже компания игрушек LEGO. Они тоже прекратят поставки своей продукции в 81 магазин в России на фоне западных санкций. На данный момент магазины продолжают работать, но сколько это продлится, никто не знает.

    В чем причина?

    Все компании, покинувшие российский рынок, объяснили свое решение поддержкой Украины и беспокойством из-за начавшейся там спецоперации. По мнению российского экономиста, бизнесмена и политика Евгения Змиева, дело вовсе не в поддержке, а в банальном страхе попасть под санкции. Из этого вытекает и вторая причина — следование логике политических заявлений их государств. С точки зрения экономики уходить из России им невыгодно.

    «Просто так взять и отказаться себе в убыток — это не экономическое решение, а чисто политическое, продиктованное массами других действий», — подчеркнул эксперт «360».

    Аргумент о том, что на фоне санкций они бы не смогли завозить товары в Россию, не работает, ведь далеко не все страны к ним прибегли. К тому же такие марки, как H&M вообще продукцию производят в Юго-Восточной Азии, поэтому везли бы их совершенно не из Европы. Здесь больше играет страх потерять свой имидж и привилегии при отказе следовать заданной повестке.

    На это в беседе с «360» указал и кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов. Он подчеркнул, что мы никогда не сможем узнать точный ответ на вопрос: «Ушли ли эти компании из-за искренней поддержки Украины или чего-то другого?». Однако можно рассмотреть те последствия, что у нас есть на руках, и поразмышлять логически.

    В течение двух дней десятки компаний в ЕС, США и некоторых странах Азии приняли решение закрыть все офисы в России. При том все они звучали идентично — не поставлять товары, убрать сервисы и поставку запчастей, временно закрыть офисы. Объяснение также было написано как под копирку.

    «Мы говорим сейчас о 50-70 компаниях, внутри которых хотя бы формально, но продвигается принцип демократии, то есть там есть совет директоров, голосования и так далее. В каждой из этих компаний есть совет директоров, внутри которого по 5-10 топ-менеджеров, итого у нас 700 человек. Мы действительно можем поверить в то, что все эти люди в разных странах мирах, говорящие на разных языках, в течение двух дней приняли одинаковое решение?» — сказал Качалов. По его словам, у всех произошел некий щелчок в головах. Вопрос в том, кто его сделал.

    На основе этой картины можно спокойно сделать вывод, что дело тут не в моральных принципах и Украине, а в том, что все эти компании «взяли под козырек», и они делают то, что велено.

    Неизбежные убытки

    Рано или поздно санкции закончатся, все эти бизнесы попытаются вернуться назад в Россию. Тогда то и наступят настоящие проблемы. Как отметил Змиев, Россия всегда была самодостаточной страной с точки зрения природных ресурсов. Она участвовала в мировом разделении труда, выбирая производить какие-то товары в других странах, потому что так было дешевле, но это не значит, что это ей самой не под силу.

    «Да, это возможно будет дороже и медленнее, потому что потребуется время для адаптации, но мы сможем все производить. Когда-то эти кризисные проблемы уйдут, а рынок уже будет занят отечественным производством, и они [иностранные компании] не смогут сюда вернуться», — заявил эксперт.

    По словам Качалова, компании терпят убытки уже сейчас. Во-первых, они потеряли контракты. Во-вторых, им все равно придется несколько месяцев выплачивать зарплаты своим сотрудникам, которые внезапно лишились работы. Ну, а главный убыток действительно в том, что на их место быстро придут другие компании, и когда они попытаются вновь зайти на российский рынок, то прибыль будет в два раза меньше.

    Маркетолог отметил, что после того, как IKEA объявила о своем уходе с рынка, ряд отечественных компаний уже встрепенулся и приготовился занять ее позицию в мебельной нише.

    «Казахстанские поставщики уже заключают с нами новые контракты. Через меня сейчас пролетает по два-три новых проекта в день», — добавил Качалов.