18 апреля 2024, 12:42
Россия не исключила возможность визита Гросси в конце мая
МИД: глава МАГАТЭ Гросси может приехать в Россию в конце мая
Россия не исключает, что визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в страну может состояться в конце мая. Такое заявление сделала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в ходе брифинга.
«Что касается очередной поездки в Россию гендиректора МАГАТЭ господина Гросси, то не исключаем, что она могла бы состояться в конце мая», — сказала дипломат.
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МАГАТЭ является технической структурой, у которой нет возможности инициативно проводить оценку ядерной безопасности атомных установок, напомнила Захарова. Подобное может происходить только по запросу государства — хозяина ядерного объекта. Но Запад занимается ядерным шантажом, требуя вернуть Украине Запорожскую атомную электростанцию. Они не только публично признались в том, что украинская сторона — источник угроз безопасности станции, но и фактически подтвердили свое соучастие в нападениях на объект, отметила дипломат.
Украинские боевики регулярно запускают ударные дроны в сторону ЗАЭС. Беспилотники дважды поразили защитный купол шестого энергоблока. Атаки на Запорожскую атомную электростанцию назвали актом государственного терроризма. Но Гросси отказался уличить Украину в ударах по ЗАЭС — ему не хватило доказательств.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский наплевал на безопасность атомной станции. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров указывал на вседозволенность украинских властей.
Владимир Зеленский
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