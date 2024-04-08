Происшествия 08 апреля 2024, 12:40 ВСУ атаковали двумя дронами купол Запорожской АЭС ВСУ ударили по куполу Запорожской АЭС двумя беспилотниками РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины ударили двумя дронами по куполу энергоблока Запорожской АЭС 7 апреля. Один беспилотник сбили. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в эфире Первого канала.

«Был прилет в купол шестого энергоблока: один дрон сбили, а второй попал в сам купол», — отметила она.

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По словам Яшиной, делегаты Международного агентства по атомной энергии были на месте происшествия. Эксперты все видели и зафиксировали последствия прилетов.

В результате атаки пострадали некоторые сотрудники станции. Ранения у них не тяжелые, уточнила она.

Удар украинского беспилотника пришелся в район столовой на атомном объекте. Повреждение получила машина, которая прибыла на разгрузку продуктов. Как сообщили в Росатоме, пострадали три сотрудника станции.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил атаку ВСУ. Он призвал стороны конфликта воздержаться от действий, которые ставят под угрозу бесплатность Запорожской атомной электростанции.