Мир 16 апреля 2024, 08:57 «Должны быть доказательства». Гросси отказался уличить Украину в обстрелах ЗАЭС Гросси: МАГАТЭ назовет виновных в обстрелах ЗАЭС при наличии доказательств Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty / Global Look Press

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Международное агентство по атомной энергии не станет скрывать виновных в обстрелах Запорожской АЭС. Однако миссия пока не получила неопровержимых доказательств чьей-либо причастности, заявил журналистам гендиректор организации Рафаэль Гросси. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы — международное агентство инспекторов. Чтобы сказать что-то вроде этого, у нас должны быть доказательства, неопровержимые свидетельства того, что остатки боеприпасов или какого-либо вооружения происходят из определенного места», — сказал он.

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Рафаэль Гросси заявил, что в случае с Запорожской АЭС невозможно определить источник ударов. Он заверил, что МАГАТЭ не станет скрывать информацию, но уточнил, что возможность определить виновного зависит от обстоятельств.

В апреле украинские военные возобновили атаки на Запорожскую АЭС. Реакторную установку четвертого энергоблока перевели в режим «холодный останов». На сессии Совета МАГАТЭ делегация Украины пыталась обвинить Россию в ударах по станции.