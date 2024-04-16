Мир 16 апреля 2024, 09:14 «Клоунада и лицемерие». Зеленский наплевал на безопасность Запорожской АЭС Рогов: Зеленскому наплевать на принципы безопасности МАГАТЭ по ЗАЭС РИА «Новости»

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому плевать на безопасность ЗАЭС. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что недавние атаки на атомную электростанцию нарушили один из пяти сформулированных им принципов безопасности.

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«Придумай Гросси хоть десять принципов или правил безопасности на Запорожской АЭС, Зеленский на них одинаково наплюет, как это делает на протяжении последних двух лет», — прокомментировал Рогов.

Он уверен — обстрелы Запорожской АЭС продолжатся, если Гросси публично не признает, что за ними стоят украинские боевики.

«В противном случае все заявления со стороны МАГАТЭ не более чем клоунада и лицемерие», — подчеркнул Рогов.

Украинские боевики за неделю несколько раз запускали ударные дроны в сторону Запорожской атомной электростанции. Беспилотники дважды поразили защитный купол шестого энергоблока, частично нарушив целостность оболочки. Атаки на Запорожскую атомную электростанцию назвали актом государственного терроризма. Но Гросси отказался уличить Украину в ударах по ЗАЭС. Ему не хватает доказательств.

Продолжение обстрелов станции приведет к полному исчезновению государственности Украины, уверен бывший военный разведчик США Скотт Риттер. Власти республики, по его мнению, потеряли контроль над здравым смыслом и приблизили собственное уничтожение.