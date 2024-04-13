Происшествия 13 апреля 2024, 15:04 Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС назвали актом государственного терроризма Карчаа сравнил атаки ВСУ Запорожской АЭС с терактом в «Крокусе» РИА «Новости»

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Последние атаки украинских боевиков на Запорожскую атомную электростанцию — это акты государственного терроризма. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» и депутат Законодательного собрания Запорожской области Роман Карчаа.

Он подчеркнул, что регулярные обстрелы приграничных территорий России и атаки дронов на Энергодар и Запорожскую электростанцию — звенья одной цепи. Организаторы террора преследуют цель запугать мирное население.

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«Атаки украинского режима на Запорожскую АЭС, вне всяких сомнений, являют собой очередное доказательство того, что мы имеем дело с терроризмом на государственном уровне», — заявил Карчаа.

Представитель «Росэнергоатома» добавил, что организаторы не гнушаются никакими мерами, чтобы расшатать ситуацию внутри России.

«В этом смысле бесчеловечное злодеяние в концертном зале „Крокус Сити Холл“, варварские артиллерийские обстрелы и вылазки ДРГ в Белгородской и Курской областях, атаки с применением дронов Энергодара и Запорожской АЭС — это звенья одной преступной цепи», — добавил Карчаа.

Украинские боевики за последнюю неделю несколько раз запускали ударные дроны в сторону Запорожской атомной электростанции. Беспилотники дважды поразили защитный купол шестого энергоблока, частично нарушив целостность оболочки. Также летательные аппараты ударили по территории вокруг станции, ранив трех сотрудников.

В субботу, 13 апреля, беспилотник-камикадзе ударил по первому микрорайону Энергодара. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила, что в результате последнего удара никто из жителей не пострадал. При этом она отметила, что ситуация вокруг города и АЭС остается сложной.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя объявил, что в ближайший понедельник, 15 апреля, Совет Безопасности организации обсудит обстрелы и атаки на Запорожскую атомную электростанцию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал объяснить участникам заседания, что каждый удар по АЭС серьезно повышает риски ядерной аварии.