Мир 04 апреля 2024, 12:22 Пример Бучи доказал, что Украине можно все — МИД Лавров: отказ предоставить имена жертв в Буче доказал вседозволенность Украины Anna Voitenko/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Решение Украины не предоставлять имена жертв в Буче доказало вседозволенность властей страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола.

Российская сторона на заседании Совета безопасности ООН неоднократно призывала добиться от Украины предоставления имен тех людей, чьи тела якобы показали в Буче. Лавров напомнил, что обращался напрямую к генсеку ООН, чтобы тот добился такого списка с помощью своего авторитета.

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«Никто ничего не делает. Это в порядке еще одной иллюстрации того, что киевский режим, ему дозволено все», — заявил глава МИД.

По его словам, Украина активно пользуется этой вседозволенностью при потакании своих покровителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что попытки Украины «помпезно отметить» годовщину инсценировки в Буче направлены на то, чтобы отвлечь внимание от тяжелого положения в зоне боевых действий. Заказной характер этой провокации был очевиден с самого начала, добавила дипломат.