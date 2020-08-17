Протестующие в Минске вышли на новый митинг на площади Независимости

По словам журналиста агентства, демонстранты поют песни и скандируют лозунги. Часть участников несанкционированной акции в Минске пришла к СИЗО №1, они требуют отпустить задержанных.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа — после выборов главы республики, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Согласно данным ЦИК страны, он набрал 80,1%. Протестующие недовольны итогами голосования и требуют перевыборов.

В первые дни акций проходили жесткие подавления протестующих. Согласно официальным данным, было задержано 6,7 тысячи человек. МВД Белоруссии заявило о 121 пострадавшем милиционере. На текущий момент почти все задержанные граждане отпущены. Сегодня Лукашенко заявил, что новые выборы президента возможны только если будет принята новая Конституция.