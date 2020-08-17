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    17 августа 2020, 13:23

    Генпрокуратура Белоруссии заявила об освобождении задержанных на акциях протеста

    Анатолий Минкин

    Практически все задержанные участники несанкционированных антиправительственных акций в Белоруссии вышли на свободу. Под арестом остались более 100 человек. Об этом в своем канале в Telegram сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.

    В ведомстве отметили, что к ним начали обращаться граждане страны, которые не могли найти после акций протеста своих родных и близких. Совместно с МВД сотрудники Генеральной прокуратуры освободили практически всех граждан, задержанных за участие в несанкционированных акциях.

    При этом несколько человек еще остаются под административными арестами. Имена 122 человек указаны в прикрепленном списке.

    В Генеральной прокуратуре уточнили, что к ним поступают жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, которые превышали свои служебные полномочия. Все сообщения передали в Следственный комитет Белоруссии для проведения проверки.

    Несанкционированные акции протеста в Белоруссии начались в ночь после дня голосования на президентских выборах. По данным правительственных экзит-пулов, победителем стал действующий президент страны Александр Лукашенко.

    Несогласные с таким результатом граждане вышли на улицы, где произошли столкновения с сотрудниками ОМОН и милицией. Участников акции задерживали и арестовывали. Протест продолжается до сих пор.

    Несколько крупных промышленных предприятий страны объявили забастовку. Главное требование противников действующей власти — проведение новых выборов.

    Лукашенко заявил, что нового голосования не будет. Также он подтвердил применение силы в минском ИВС к задержанным. По его словам, количество задержанных составило от двух до 2,5 тысяч человек.

    Новости SMI.FM