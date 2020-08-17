Генпрокуратура Белоруссии заявила об освобождении задержанных на акциях протеста

В ведомстве отметили, что к ним начали обращаться граждане страны, которые не могли найти после акций протеста своих родных и близких. Совместно с МВД сотрудники Генеральной прокуратуры освободили практически всех граждан, задержанных за участие в несанкционированных акциях.

При этом несколько человек еще остаются под административными арестами. Имена 122 человек указаны в прикрепленном списке.

В Генеральной прокуратуре уточнили, что к ним поступают жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов, которые превышали свои служебные полномочия. Все сообщения передали в Следственный комитет Белоруссии для проведения проверки.

Несанкционированные акции протеста в Белоруссии начались в ночь после дня голосования на президентских выборах. По данным правительственных экзит-пулов, победителем стал действующий президент страны Александр Лукашенко.

Несогласные с таким результатом граждане вышли на улицы, где произошли столкновения с сотрудниками ОМОН и милицией. Участников акции задерживали и арестовывали. Протест продолжается до сих пор.

Несколько крупных промышленных предприятий страны объявили забастовку. Главное требование противников действующей власти — проведение новых выборов.

Лукашенко заявил, что нового голосования не будет. Также он подтвердил применение силы в минском ИВС к задержанным. По его словам, количество задержанных составило от двух до 2,5 тысяч человек.