ЦИК объявил о победе Лукашенко на выборах в Белоруссии

Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии. Сразу за ним — Светлана Тихановская, у нее 9,9% голосов. Предварительные данные по голосованию озвучили в ЦИК.

Представители Центризбиркома Белоруссии сообщили на пресс-конференции, что в голосовании приняли участие 5,79 миллиона человек. Явка составила 84,23%.

Ранее стало известно, что явка на выборах президента Белоруссии составила 84% ко времени закрытия всех избирательных участков. Однако проголосовать смогли не все. Большие очереди из тех, кто не успел отдать свой голос, образовались около избирательных участков в Москве, Варшаве и Киеве. Они собираются подать жалобы в посольства Белоруссии.

Кроме того, после объявления предварительных итогов выборов в Минске и других городах Белоруссии начались столкновения недовольных граждан с милицией и ОМОН. Есть пострадавшие, они госпитализированы.

Правоохранительные органы использовали спецтехнику и шумовые гранаты, на улицах Минска прозвучало несколько взрывов. Митингующие разошлись только к 04:00 10 августа. Сейчас на месте несанкционированных митингов работают представители Следственного комитета Белоруссии. Прохожих просят не мешать оперативникам.