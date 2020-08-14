Число пострадавших милиционеров в Белоруссии достигло 121 человека
По данным ведомства, были зафиксированы многочисленные нападения на милицию и повреждение транспортных средств с помощью мусорных контейнеров, палок, скамеек, булыжников, легковоспламеняющихся жидкостей.
Беспорядки, отмеченные 12–13 августа, утратили массовость, но уровень агрессии по отношению к правоохранителям «оставался достаточно высоким».
«В Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников милиции. Для остановки нарушителей использовалось оружие. Всего же за эти четыре дня на правоохранителей было совершено 11 умышленных наездов», — уточнили в ведомстве.
Источник видео: МВД Белоруссии
В МВД отметили, что выступления 13 августа носили мирный характер — участники «цепочек солидарности» выступали за урегулирование всех вопросов ненасильственными методами.
Перед Домом правительства в Минске 14 августа собрались более десяти тысяч человек. Участники акции требовали новых выборов президента республики.