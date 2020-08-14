Число пострадавших милиционеров в Белоруссии достигло 121 человека

МВД Республики Белоруссия сообщило, что с начала массовых беспорядков в результате открытого противостояния 9–13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Было возбуждено более 90 уголовных дел.

По данным ведомства, были зафиксированы многочисленные нападения на милицию и повреждение транспортных средств с помощью мусорных контейнеров, палок, скамеек, булыжников, легковоспламеняющихся жидкостей.

Беспорядки, отмеченные 12–13 августа, утратили массовость, но уровень агрессии по отношению к правоохранителям «оставался достаточно высоким».

«В Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников милиции. Для остановки нарушителей использовалось оружие. Всего же за эти четыре дня на правоохранителей было совершено 11 умышленных наездов», — уточнили в ведомстве.

Источник видео: МВД Белоруссии

В МВД отметили, что выступления 13 августа носили мирный характер — участники «цепочек солидарности» выступали за урегулирование всех вопросов ненасильственными методами.

Перед Домом правительства в Минске 14 августа собрались более десяти тысяч человек. Участники акции требовали новых выборов президента республики.