Лукашенко назвал условие для новых выборов президента Белоруссии

Президентские выборы пройдут в Белоруссии только после принятия новой Конституции. Об этом заявил глава республики Александр Лукашенко.

Во время разговора с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Лукашенко отметил, что президент не должен принимать решения под давлением. На это ему ответили, что лидер страны должен найти компромисс, который всех устроит.

«Будет так, мужики. Нам нужно принять новую Конституцию, что вы хотели, и даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1».