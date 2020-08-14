Протестующие у Дома правительства Белоруссии потребовали новых выборов

Собравшиеся у Дома правительства в Минске белорусы требуют перевыборов. В ином случае они продолжат забастовки.

Как сообщает РИА «Новости», перед Домом правительства собрались порядка 10 тысяч человек. Все они требуют новые выборы и остановить насилие. Участники акции также настаивают, чтобы к ним на переговоры вышел кто-то из правительства.

Вместе с тем некоторые протестующие сели на землю. Этим они пытаются показать мирный характер акции.

Сотрудники силовых структур никого не трогают. Они спокойно наблюдают за происходящим. Две женщины прикрепили к их щитам букеты цветов.

По словам одного из силовиков, если демонстранты и дальше будут себя вести мирно, никого задерживать не будут.

В Белоруссии шестой день подряд проходят массовые протесты по всей стране. Граждане недовольны итогами выборов, на которых победил Александр Лукашенко.