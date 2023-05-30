Эксклюзив 30 мая 2023, 11:35 Легкие и медлительные невидимки. Почему беспилотники не боятся новейших систем Военный историк Кнутов: системы РЭБ не заметили беспилотники в Москве из-за скорости Соцсети

Читать 360tv в

Современные беспилотники изготовлены из легких материалов, к тому же их научили летать слишком медленно для обнаружения на малой высоте. Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского городского округа Юрий Кнутов объяснил «360», какие недостатки дронов обернулись их преимуществами.

Далее — прямая речь.

Беспилотники, во-первых, производят из композитных материалов, то есть они практически радиопрозрачные. Радиолокационные станции не увидят их, за исключением двигателя. Но он маленький, поэтому понять, дрон это или нет, очень сложно.

Во-вторых, беспилотники смогут лететь со скоростью, близкой к скорости облаков, то есть небольшой — 100-150 километров в час. Считается, что это плохо, но, наоборот, для БПЛА такая скорость в плюс — включив систему селекции движущихся целей, мы уберем и облака, и дрон. В этом случае как цель он станет невидимым.

И третье: беспилотники летят на малых высотах. Их обнаружат лишь специальными радиолокационными станциями с антеннами, поднятыми на вышки.

Это основные причины. Против БПЛА эффективны только системы радиоэлектронной борьбы либо открытое наблюдение. Аппараты постоянно совершенствуются, и системы с ними просто не справляются.

Москву утром 30 мая атаковали восемь беспилотников. По данным Минобороны, пять из них сбили на подлете к городу. Другие три вынудили сменить курс. Дома на улицах Атласова, Профсоюзной и Ленинском проспекте получили незначительные повреждения. Два человека обратились за медицинской помощью.