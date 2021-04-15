Принца Филиппа перезахоронят после смерти королевы

Принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, захоронят в фамильном склепе возле часовни Святого Георгия в нижнем дворе Виндзорского замка. Однако это не станет его последним пристанищем.

Герцога Эдинбургского перезахоронят в другую усыпальницу после смерти королевы. Его перезахоронят в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI. Об этом сообщило издание Mirror.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. Его похоронят по сценарию, который он придумал сам. В марте Филиппу сделали операцию на сердце, в больнице он провел целый месяц. Оттуда герцог Эдинбургский рвался домой. В ночь на 9 апреля ему стало хуже, королева отказалась его отправлять в больницу. Она была с мужем до его кончины.

В апреле принц проводил время за чтением и телефонными разговорами с родственниками. Он был рад оказаться дома, но выражал недовольство из-за ковидных ограничений, которые осложняли встречи с семьей.

За несколько недель до смерти принц Филипп попросил своего сына Чарльза позаботиться о матери и возглавить королевскую семью.

Принцу Филиппу могут установить памятник в центре Лондона. По информации местных СМИ, идею поддержали параментарии.