Мужа Елизаветы II выписали после месяца в больнице

Супруг британской королевы Елизаветы II, принц Филипп, выписался из больницы после месячного лечения. Об этом сообщил NВС Nеws со ссылкой на Ассоциацию прессы Великобритании.

Принца Филиппа госпитализировали в больницу Лондона 16 февраля с недомоганием. Там он провел 28 дней. Это его самое продолжительное пребывание в больничных стенах за всю жизнь. Букингемский дворец 4 марта объявил, что 99-летний принц Эдинбургский перенес успешную операцию на сердце.

Тем временем в его отсутствие в британской королевской семье бушевали страсти. Принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые отказались от исполнения своих обязанностей и уехали в США, дали скандальное интервью Опре Уинфри. Пара рассказала, о том как тяжело Меган было жить после того, как британские таблоиды обрушились с критикой на нее.

Герцогиня Сассекская призналась, что ее посещали мысли о суициде. Принц Гарри рассказал, что боялся повторения истории его матери. Принцесса Диана в свое время страдала от излишнего внимания прессы. Обсуждалась версия о том, что, пытаясь оторваться от преследования папарацци, ее машина попала в аварию. Она произошла в Париже в августе 1997 года. Принцессу Диану спасти не удалось.

Букингемский дворец уже отреагировал на слова принца Гарри и Меган Маркл. В заявлении от Ее Величества говорится, что вся семья была опечалена рассказом пары.