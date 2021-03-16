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    16 марта 2021, 14:17

    Мужа Елизаветы II выписали после месяца в больнице

    Наза Салех Захи

    Супруг британской королевы Елизаветы II, принц Филипп, выписался из больницы после месячного лечения. Об этом сообщил NВС Nеws со ссылкой на Ассоциацию прессы Великобритании.

    Мужа Елизаветы II выписали после месяца в больнице

    Принца Филиппа госпитализировали в больницу Лондона 16 февраля с недомоганием. Там он провел 28 дней. Это его самое продолжительное пребывание в больничных стенах за всю жизнь. Букингемский дворец 4 марта объявил, что 99-летний принц Эдинбургский перенес успешную операцию на сердце.

    Тем временем в его отсутствие в британской королевской семье бушевали страсти. Принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые отказались от исполнения своих обязанностей и уехали в США, дали скандальное интервью Опре Уинфри. Пара рассказала, о том как тяжело Меган было жить после того, как британские таблоиды обрушились с критикой на нее.

    Герцогиня Сассекская призналась, что ее посещали мысли о суициде. Принц Гарри рассказал, что боялся повторения истории его матери. Принцесса Диана в свое время страдала от излишнего внимания прессы. Обсуждалась версия о том, что, пытаясь оторваться от преследования папарацци, ее машина попала в аварию. Она произошла в Париже в августе 1997 года. Принцессу Диану спасти не удалось.

    Букингемский дворец уже отреагировал на слова принца Гарри и Меган Маркл. В заявлении от Ее Величества говорится, что вся семья была опечалена рассказом пары.