В центре Лондона хотят установить памятник покойному принцу Филиппу. Об этом написала газета Telegraph со ссылкой на источник в Лейбористской партии.

«Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь службе стране и королеве. Памятник стал бы символом признательности за годы службы», — сообщил он.

По предварительным данным, памятник планируется установить на улице Мэлл, недалеко от Букингемского дворца. Издание утверждает, что парламентарии уже поддержали предложение. Премьер-министр страны Борис Джонсон, скорее всего, тоже поддержит установку памятника. Процедура частично будет финансироваться за счет добровольных пожертвований.

Почти сразу же после известий о смерти принца Филиппа в Сети появилась петиция, адресованная Борису Джонсону, с просьбой установить герцогу Эдинбургскому памятник, уточнило РИА «Новости». По последним данным, ее подписали 6069 человек.

Супруг королевы Елизаветы II скончался в пятницу, 9 апреля. По сообщениям Букингемского дворца, принц Филипп умер тихо и спокойно. Он не дожил до 100-летия всего несколько месяцев. До последней минуты с герцогом рядом находилась его жена.