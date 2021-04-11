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    11 апреля 2021, 16:26

    Памятник принцу Филиппу установят в центре Лондона — СМИ

    Анастасия Калинина

    В центре Лондона хотят установить памятник покойному принцу Филиппу. Об этом написала газета Telegraph со ссылкой на источник в Лейбористской партии.

    Памятник принцу Филиппу установят в центре Лондона — СМИ

    «Герцог Эдинбургский посвятил свою жизнь службе стране и королеве. Памятник стал бы символом признательности за годы службы», — сообщил он.

    По предварительным данным, памятник планируется установить на улице Мэлл, недалеко от Букингемского дворца. Издание утверждает, что парламентарии уже поддержали предложение. Премьер-министр страны Борис Джонсон, скорее всего, тоже поддержит установку памятника. Процедура частично будет финансироваться за счет добровольных пожертвований.

    Почти сразу же после известий о смерти принца Филиппа в Сети появилась петиция, адресованная Борису Джонсону, с просьбой установить герцогу Эдинбургскому памятник, уточнило РИА «Новости». По последним данным, ее подписали 6069 человек.

    Супруг королевы Елизаветы II скончался в пятницу, 9 апреля. По сообщениям Букингемского дворца, принц Филипп умер тихо и спокойно. Он не дожил до 100-летия всего несколько месяцев. До последней минуты с герцогом рядом находилась его жена.