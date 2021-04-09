Умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп

Умер супруг Елизаветы II принц Филипп. Ему было 99 лет. Об этом заявили в Букингемском дворце.

«Ее Величество Королева с большим прискорбием сообщила о смерти ее любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского», — сказано в сообщении.

Он тихо и спокойно ушел из жизни утром 9 апреля в Виндзорском замке.

«Королевская семья вместе с людьми со всего мира оплакивает его уход», — также говорится в сообщении.

Все дальнейшие заявления Букингемского дворца последуют в скором времени.

В начале этого года муж королевы был госпитализирован в больницу. Там он провел 28 дней. Врачи сделали ему операцию на сердце. Принца Филиппа выписали в середине марта.

Принц Филипп родился 21 июня 2021 года на острове Корфу. Его отец, принц Андрей, принадлежал к царствовавшему в Греции датскому дому Глюксбургов. Принц Андрей являлся братом греческого короля Константина I.

Мать, принцесса Алиса, — дочь немецкого принца Луи Баттенберга. Он женился на одной из внучек британской королевы Виктории и принял британское подданство.

Принц Филипп познакомился с будущей женой в 1934 году. Они поженились 20 ноября 1947 года. У них родились четверо детей: принц Чарльз, принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард.