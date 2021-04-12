Стало известно об одном из последних желаний принца Филиппа

За несколько недель до смерти принц Филипп попросил своего сына Чарльза позаботиться о матери и возглавить королевскую семью. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на биографа британского монаршего двора Роберта Джобсона.

«В эмоциональной беседе у постели герцог [Эдинбургский] посоветовал принцу Чарльзу позаботиться о королеве, когда тот уйдет. Он также рассказал о том, как Чарльз должен вести королевскую семью в предстоящие годы», — приводит The Sun слова Джобсона.

Он объяснил, что именно после этих слов Чарльз был грустным, когда уезжал из больницы. Все дети Елизаветы II и принца Филиппа отметили, что отец был для них учителем, сторонником и критиком. По их словам, он объединял семью.

В марте Филиппу сделали операцию на сердце. В больнице он пробыл месяц и все время рвался домой. Он старался вести себя независимо, сам одевался и отказался от инвалидной коляски.

Муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронят в Виндзоре по сценарию, который он придумал сам.