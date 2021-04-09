Королева Великобритании Елизавета II сделала заявление после смерти своего мужа принца Филиппа. Он сказала, что он был ее главной опорой.

«Он был моей главной опорой», — заявила королева.

В пятницу утром, 9 апреля, принц Филипп скончался в Виндзорском замке. В Букингемском дворце сообщили, что смерть принца наступила тихо и спокойно.

В середине февраля он был госпитализирован после жалоб на самочувствие. В марте успешно прошла операция на сердце.

Принц Филипп родился 21 июня 2021 года на острове Корфу. Его отец, принц Андрей, принадлежал к царствовавшему в Греции датскому дому Глюксбургов. Мать, принцесса Алиса, — дочь немецкого принца Луи Баттенберга.