При этом он отметил, что найти причины комы Навального, который в данный момент находится в берлинской клинике, в интересах всех сторон — и России, и стран Запада.

«В противном случае это всем нанесет урон», — подчеркнул Земан.

Он напомнил, что недавно в Чехию приезжал государственный секретарь США Майк Помпео, который в беседе с местными политиками рекомендовал отказаться от сотрудничества с Россией и Китаем. Земан заявил, что Чехия может самостоятельно выбирать себе партнеров без указания со стороны.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала не смешивать строительство «Северного потока — 2» и дело Навального. Она подчеркнула, что их нужно рассматривать по отдельности. Однако часть депутатов бундестага призвала остановить строительство или вообще отказаться от участия в проекте.

Дмитрий Песков напомнил, что строительство газопровода — это коммерческий проект, в котором принимают участие не только «Газпром», но и европейские компании. Заявления политиков Германии он оценил как эмоциональные и не подкрепленные фактами.

Навальному стало плохо в самолете во время возвращения в Москву из Сибири. Экипаж экстренно посадил борт в аэропорту Омска, откуда потерявшего сознание пассажира перевезли в местную больницу. Проведенные анализы не обнаружили у пациента никаких запрещенных веществ. Родственники и коллеги Навального перевезли его в немецкую клинику «Шарите».

На этой неделе правительство Германии выпустило официальное заявление, что проведенное в военной лаборатории исследование показало в организме россиянина следы вещества из группы «Новичок».

Ангела Меркель попросила Москву прокомментировать эти результаты. Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к всестороннему сотрудничеству для выяснения ситуации со своим гражданином. Для этого он предложил обменяться информацией и напомнил о запросе Генеральной прокуратуры, которая она направила в рамках проверки для заведения уголовного дела. Однако ответа от германской стороны ведомство так и не получило.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» остановилось в конце прошлого года, после выхода из проекта швейцарской компании Allseas. Фирму испугали угрозы со стороны сенаторов США о введении санкций за сотрудничество с Россией. В итоге проект лишился кораблей-трубоукладчиков. Для завершения строительства привлекли судно «Академик Черский». Но появление нового корабля пришлось согласовывать со странами, в чьих водах будет идти работа. На данный момент газопровод готов на 93%.

Между тем сенаторы США снова направили письмо с угрозами в адрес немецкого порта Мукран, где находится логистическая база оператора газопровода. Власти Германии пригрозили, что введут пошлины на американский сжиженный газ.