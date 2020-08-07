Берлин: Содержание писем сенаторов США немецким фирмам «совершенно неуместны»

Тон и содержание писем американских сенаторов, направленных германским фирмам-участницам в строительстве «Северного потока — 2», «совершенно неуместны». Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел ФРГ.

«Американская политика экстерриториальных санкций в отношении тесных партнеров и союзников является вопиющим вмешательством в наш национальный суверенитет», — подчеркнул он.

«Тон и содержание недавно разосланных сенаторами писем с угрозами германским компаниям совершенно неуместны», — указал госминистр в МИД ФРГ во время интервью изданию Handelsblatt.

Комментируя послания американских властей оператору немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода, Аннен подчеркнул, что энергетические вопросы в Европе «определяется исключительно в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне».

Выходу российского газа на европейские рынки препятствуют США, чтобы продавать туда свой сжиженный природный газ. Сейчас уже действуют санкции, которые затрагивают страховые компании, а также компании по прокладке труб. Некоторые уже покинули «Северный поток — 2». В США рассматривают возможности расширения санкционного списка. При этом глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что Россия сможет сама достроить газопровод.