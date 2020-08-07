В Германии пригрозили США пошлинами на газ в ответ на санкции против Nord Stream 2

Депутат заявил, что послание американских сенаторов «невозможно превзойти по дерзости». Он отметил, что обещание «финансового разрушения» путем введения санкций за поддержку строительства газопровода — это прямая угроза акционерам порта — городу Засниц и земле Мекленбург — Передняя Померания.

Депутат отметил, что прошлые протестные заявления правительства ФРГ на американцев не подействовали. Сенаторы США, напротив, только повысили уровень своих угроз к компаниям Германии.

Клаус Эрнст заявил, что правительство Германии должно вызвать посла США, чтобы получить объяснения по поводу письма, а также подготовить симметричный ответ.

«Нужно, наконец, пригрозить эффективными ответными мерами и при обстоятельствах принять их, например, введя штрафные пошлины на американский СПГ», — заявил депутат.

Ранее издание Handelsblatt сообщило о письме, направленном оператору германского порта Мукран, которое подписали американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон. В своем послании политики пригрозили «финансовым разрушением» гавани за материально-техническую поддержку газопровода «Северный поток — 2». Речь идет о том, что порт и его сотрудники не смогут проводить транзакции в долларах, кроме того, американскому бизнесу запретят вести дела с портом Мукран, а также с теми, с кем он сотрудничает сейчас.

Сенаторы подчеркнули, что их письмо можно рассматривать в качестве уведомления о предстоящих последствиях.

МИД Германии назвал заявление сенаторов неуместным вмешательством в национальный суверенитет. Там отметили, что такое поведение в отношении союзников недопустимо.

В конце прошлого года, после такого же письма от сенатора США Теда Круза, швейцарская компания Allseas вышла из проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2», забрав корабли-трубоукладчики. Для завершения проекта Россия направила на место судно «Академик Черский». Газопровод готов на 93%.

Сенаторы США одобрили законопроект, предусматривающий введение санкций против физических лиц и акционеров компаний, помогающих России в прокладке трубопроводов или обслуживании кораблей, которые принимают участие в этой работе. Документ станет частью пакета о военном бюджете, который внесут на подпись президенту Дональду Трампу.

Угрозы американцев о введении санкций против «Северного потока — 2» уже неоднократно вызывали серьезную критику в Германии. В частности, депутат фракции ХДС в немецком парламенте Родерих Кизеветтер заявил, что ему непонятны угрозы, которые российский газопровод может нести США.