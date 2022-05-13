Постпред Финляндии при НАТО объяснил причину вступления в альянс

Решение Финляндии вступить в НАТО обусловлено изменением конъюнктуры международной безопасности, а не прямой военной угрозой со стороны России. Об этом телеканалу CNN заявил постпред страны при альянсе Клаус Корхонен, сообщило РИА ФАН.

С началом спецоперации на Украине окружающая обстановка в области безопасности резко изменилась, объяснил постпред. Однако никаких прямых угроз или нестандартной активности со стороны России в стране не заметили. Клаус Корхонен также опроверг заявления западных чиновников о том, что существует риск ядерного конфликта. Он заявил, что его вероятность минимальна.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО обсуждается с апреля. Финское руководство уже поддержало эту идею, однако официально заявка еще не подана. В Швеции этот вопрос будет решаться 16 мая.

Ранее российские политики и специалисты в области международных отношений рассказали о своем отношении к расширению альянса. Их мнения разделились. К примеру, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что это не станет ударом по безопасности России, сенатор Сергей Цеков предположил, что вступление Финляндии в НАТО заставит Россию усилить военное присутствие.