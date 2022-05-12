Вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО не станет ударом по безопасности России. С таким заявлением выступил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Я не думаю, что это (вступление Швеции и Финляндии в НАТО — прим. ред.) будет действительно ударом по безопасности России. Надеюсь, они не вступят», — сказал Полянский онлайн-изданию UnHerd.

При этом он добавил, что в противном случае решение станет худшим именно для этих двух стран, а не для России. По словам зампостпреда, российская сторона готова противостоять угрозе. Для этого власти РФ предприняли необходимые меры предосторожности.

Как отметил Полянский, членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе не очень сильно скажется на вопросе безопасности в Европе. В этой сфере доминирует и усугубляет ее «натовская угроза России в течение многих лет».

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс обеспечит Финляндии и Швеции возможность быстрого вступления в свои ряды. Обе страны стали говорить о желании вступить в НАТО после начала спецоперации на Украине.