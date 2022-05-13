Финляндия подаст заявку на членство в НАТО на следующей неделе

Власти Финляндии подадут заявку на вступление в Североатлантический альянс в середине следующей недели. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.

«Если парламент одобрит, мы сделаем это в середине следующей недели», — сказал министр в интервью телеканалу NHK.

При этом он добавил, что власти Швеции планируют подать заявку на вступление в НАТО в такой же срок. По словам Хаависто, Финляндия готова к любому развитию событий в приграничной зоне с Россией. Но он подчеркнул, что страна хочет сохранения спокойствия на этой территории.

«Россия — важный сосед для Финляндии», — отметил министр иностранных дел.

Вместе с тем он заявил, что отношения двух стран осложнились из-за ситуации на Украине.

Парламент Финляндии 16 мая намерен провести дебаты по вопросу перспективы вступления страны в НАТО. Президент страны Саули Ниинисте и премьер-министра Санна Марин говорили, что Финляндия должна официально заявить о планах по членству в альянсе как можно скорее. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пообещала, что США поддержат заявки обеих стран.