Официальное решение о подаче заявки на вступление Швеции в НАТО будет принято 16 мая на внеочередном заседании правительства. Об этом сообщили источники газеты Expressen.

Социал-демократы уже сегодня в последний раз обсудят этот вопрос по видеосвязи, а 13 мая группа анализа политики безопасности планирует выступить с отчетом, в котором недвусмысленно даст понять, что Швеции нужно вступить в НАТО. В группе состоят все парламентские партии, и Левая партия вместе с Партией зеленых выступит против.

Это не помешает правлению Социал-демократической партии провести 15 мая дополнительное заседание, на котором, как ожидается, будет принято решение о подаче заявки на членство. На следующий день пройдут дополнительные парламентские дебаты по анализу политики безопасности. После них премьер-министр созовет дополнительное заседание правительства, на котором будет принято историческое решение.

«Сразу после встречи будет подана заявка на вступление в НАТО, если не произойдет ничего непредвиденного», — предупредил источник.

О планах Швеции и Финляндии вступить в НАТО стало известно в апреле. Финский президент Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин уже поддержали подачу заявки, их совместное заявление опубликовано на сайте правительства страны.