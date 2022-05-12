Сенатор Цеков: вступление Финляндии в НАТО обострит международные отношения

Сенатор Сергей Цеков заявил, что вступление Финляндии в НАТО обострит международные отношения. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он считает, что такое решение заставит Россию усилить военное присутствие, а все объекты альянса на территории Финляндии станут ее целями.

«Ведь все, что связано с расширением НАТО на восток, и привело к нашей спецоперации на Украине», — уверен Цеков.

Также сенатор выразил мнение, что финны и так стали бы частью альянса, это был вопрос времени.