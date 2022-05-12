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    12 мая 2022, 14:50

    Сенатор Цеков: вступление Финляндии в НАТО обострит международные отношения

    Дарья Морозова

    Сенатор Сергей Цеков заявил, что вступление Финляндии в НАТО обострит международные отношения. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Он считает, что такое решение заставит Россию усилить военное присутствие, а все объекты альянса на территории Финляндии станут ее целями.

    «Ведь все, что связано с расширением НАТО на восток, и привело к нашей спецоперации на Украине», — уверен Цеков.

    Также сенатор выразил мнение, что финны и так стали бы частью альянса, это был вопрос времени.