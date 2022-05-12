Президент и премьер-министр Финляндии поддержали идею подать заявку на вступление в НАТО

Президент и премьер-министр Финляндии — Саули Ниинисте и Санна Марин — выступили за подачу заявки на вступление в НАТО. Это следует из их совместного заявления.

«Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО», — сказано в их заявлении, которое опубликовано на сайте правительства Финляндии.

Они выразили надежду, что необходимые для этого шаги будут предприняты в течение следующих нескольких дней.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатов и чиновников сообщало, что Финляндия и Швеция в ближайшие дни подадут заявку на вступление в НАТО. Собеседники агентства утверждали, что союзники по альянсу готовы быстро одобрить получение этими странами членства, ведь спецоперация России на Украине заставляет «радикально переосмыслить европейскую систему безопасности».