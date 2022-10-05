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Мир
05 октября 2022, 07:29
Названа вероятная альтернатива платежной системе «Мир» в Турции
Общество
05 октября 2022, 07:29
РПЦ призвала организовать дежурство священников в пунктах мобилизации в Москве
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Знаменитости
05 октября 2022, 06:47
Анджелина Джоли спустя 3 года после развода подала в суд на Брэда Питта за насилие
Спецоперация
05 октября 2022, 06:21
Референдумы обеспечили Россию оборонительной позицией — экс-аналитик Пентагона
Технологии
05 октября 2022, 05:56
Россиянам объяснили, кто может найти их по номеру телефона
Спецоперация
05 октября 2022, 05:42
Рогов предупредил о готовящейся провокации Украины на ДнепроГЭС
Мир
05 октября 2022, 05:22
Выпущенная Южной Кореей баллистическая ракета Hyunmoo-2 упала на базе после запуска
Спецоперация
05 октября 2022, 05:16
Минпромторг России попросили дать отсрочку от мобилизации для полиграфистов
Мир
05 октября 2022, 05:10
Трамп попросил Верховный суд США запретить изучение изъятых у него при обыске секретных документов