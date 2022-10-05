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Новый пакет военной помощи закрепил за США статус участника конфликт на Украине — посол Антонов

Посол РФ Антонов назвал США участником конфликта из-за поставки Украине тяжелого оружия

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Поставляя киевскому режиму тяжелое вооружение США закрепляют за собой статус участника конфликта и провоцируют открытое столкновение России и Запада. Посол РФ в штатах Анатолий Антонов в Telegram-канале прокомментировал выделение нового пакета военной помощи Украине.

«Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта», — заявил он.

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Посол назвал это угрозой стратегическим интересам страны и провокацией. Он призвал США и их союзников прекратить поставлять на Украину продукцию военного назначения. По словам Анатолия Антонова, это не только затягивает боевые действия и увеличивает число жертв, но и повышает опасность прямого военного столкновения России и Запада.

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Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета помощи на общую сумму 625 миллионов долларов. В него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, которыми обстреливают в том числе Запорожскую область и Донецк.

Однако США неоднократно отказывались поставлять Вооруженным силам Украины более серьезное вооружение и технику, например, истребители F-16 и ракеты большой дальности. В Белом доме опасаются возможной реакции России.

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