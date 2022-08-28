ВСУ ночью обстреляли Мелитополь и пригород из HIMARS

В ночь на воскресенье украинские военные нанесли удар по Мелитополю и поселку Мирный, написал в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, город атаковали с помощью американских систем залпового огня НIMARS.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели атаку около часа ночи.

«Целями противника стали гражданские объекты. Удар пришелся на заброшенный завод, незначительно пострадала гражданская инфраструктура. Погибших и пострадавших нет», — подчеркнул Владимир Рогов.

Ночью член главного совета ВГА региона сообщал, что российские системы ПВО перехватили ракеты украинских военных. «Слава Богу и ПВО России!», — отметил Рогов.

Противник продолжает наносить удары по территории Запорожской АЭС, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он уточнил, что за прошедшие сутки ВСУ дважды обстреляли атомную электростанцию. Снаряды упали в опасной близости от хранилища с ядерным топливом и радиоактивными отходами.