США запланировали новую поставку комплексов HIMARS на Украину | 360°

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США запланировали новую поставку комплексов HIMARS на Украину

Bloomberg: США могут объявить о поставке Украине еще четырех HIMARS

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США планируют поставку Украине еще четырех комплексов HIMARS, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В агентстве отметили, что произойти это может в рамках нового пакета помощи.

«США вскоре объявят об отправке четырех пусковых установок HIMARS в рамках нового пакета военной помощи для Украины в объеме 625 миллионов долларов», — написало Bloomberg.

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Всемирный банк 1 октября также одобрил дополнительную финансовую помощь Украине. Ее размер составил 530 миллионов долларов. Как отметила вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде, благодаря выделяемой помощи Украина сможет обеспечивать «необходимые государственные услуги, включая здравоохранение, образование и пенсии».

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что вооружения, которые Запад поставляет Украине, будут законной целью для российских военных, действующих в рамках спецоперации.

Авторы:

США

Оружие

Специальная военная операция РФ на Украине

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