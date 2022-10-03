США запланировали новую поставку комплексов HIMARS на Украину | 360°

Мир 03 октября 2022, 22:11 Поделиться Telegram

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Viber США запланировали новую поставку комплексов HIMARS на Украину Bloomberg: США могут объявить о поставке Украине еще четырех HIMARS Обломки боеприпаса HIMARS, РИА "Новости"

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США планируют поставку Украине еще четырех комплексов HIMARS, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В агентстве отметили, что произойти это может в рамках нового пакета помощи.

«США вскоре объявят об отправке четырех пусковых установок HIMARS в рамках нового пакета военной помощи для Украины в объеме 625 миллионов долларов», — написало Bloomberg.

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Всемирный банк 1 октября также одобрил дополнительную финансовую помощь Украине. Ее размер составил 530 миллионов долларов. Как отметила вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде, благодаря выделяемой помощи Украина сможет обеспечивать «необходимые государственные услуги, включая здравоохранение, образование и пенсии».

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что вооружения, которые Запад поставляет Украине, будут законной целью для российских военных, действующих в рамках спецоперации.

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