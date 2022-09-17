Пентагон не одобрил передачу Украине ракет большей дальности | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 09:50 Поделиться Telegram

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Viber Пентагон не одобрил передачу Украине ракет большей дальности NBC: руководство Пентагона выступило против передачи Украине ракет большей дальности defense.gov

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Руководство Пентагона не одобрило возможность передачи украинским войскам ракет большей дальности. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

В администрация президента Байдена опасаются, что передача такого типа вооружений способна спровоцировать опасную реакции российских властей.

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Пентагон полагает, что украинские военные могут применить баллистические ракеты ATACMS, атаковав российские города. Подобный шаг еще больше накалит конфликт между странами.

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Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что передача Украине ракет большей дальности автоматически сделают США стороной конфликта.

По ее словам, в этом случае российские войска оставляют за собой право защитить свою землю любыми возможными способами, писал kp.ru.

Посол РФ в США Анатолий Антонов также сообщал, что ракеты ATACMS способны поразить цель на дистанции до 300 километров. По его словам, если ВСУ получат их, то объекты инфраструктуры в российских городах окажутся под угрозой.

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