Пентагон не одобрил передачу Украине ракет большей дальности | 360°

Все новости

Мир

17 сентября 2022, 10:02

«Чудовищная ошибка». Власти Шри-Ланки извинились за арест борта «Аэрофлота»

Спецоперация

17 сентября 2022, 09:56

Два человека пострадали при взрыве в Луганске

Реклама

Спецоперация

17 сентября 2022, 09:45

Пушилин указал на присутствие натовских инструкторов в боевых порядках ВСУ

Мир

17 сентября 2022, 09:29

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

Спецоперация

17 сентября 2022, 09:24

Власти Запорожской области предложили вооружить чиновников для самозащиты

Мир

17 сентября 2022, 09:21

Верховный разделитель. Действия Байдена могут спровоцировать гражданскую войну в Америке

Деньги

17 сентября 2022, 09:12

Запад решил избавиться от платежной системы «Мир»

Спецоперация

17 сентября 2022, 09:09

Российские военные захватили американский бронетранспортер М113 в бою с ВСУ

Спорт

17 сентября 2022, 08:56

МВД Германии попросило УЕФА отстранить сборную России от чемпионата Европы-2024 по футболу

Спецоперация

17 сентября 2022, 09:50

Пентагон не одобрил передачу Украине ракет большей дальности

NBC: руководство Пентагона выступило против передачи Украине ракет большей дальности

Читать 360tv в

Руководство Пентагона не одобрило возможность передачи украинским войскам ракет большей дальности. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

В администрация президента Байдена опасаются, что передача такого типа вооружений способна спровоцировать опасную реакции российских властей.

Реклама

Пентагон полагает, что украинские военные могут применить баллистические ракеты ATACMS, атаковав российские города. Подобный шаг еще больше накалит конфликт между странами.

Реклама

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что передача Украине ракет большей дальности автоматически сделают США стороной конфликта.

По ее словам, в этом случае российские войска оставляют за собой право защитить свою землю любыми возможными способами, писал kp.ru.

Посол РФ в США Анатолий Антонов также сообщал, что ракеты ATACMS способны поразить цель на дистанции до 300 километров. По его словам, если ВСУ получат их, то объекты инфраструктуры в российских городах окажутся под угрозой.

США

Пентагон

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама