ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка | 360°

Все новости

Спецоперация

03 октября 2022, 19:03

Мобилизованные россияне начали учебные стрельбы на полигонах Балтийского флота

Мир

03 октября 2022, 19:03

Футболист в Германии во время матча врезался в бетонную стену

Реклама

Подмосковье

03 октября 2022, 18:54

Учитель из Подольска стал финалистом шоу на телеканале «Россия»

Подмосковье

03 октября 2022, 18:51

Аудиогид в Коломне попала в топ-3 по популярности среди экскурсий ЦППК

Эксклюзив

03 октября 2022, 18:47

Украина озабочена информационным конфликтом, но не боевым

Подмосковье

03 октября 2022, 18:37

Кубок Подмосковья по сквошу провели в Химках

Мир

03 октября 2022, 18:35

Консерватор и социалист поборются за пост президента Бразилии. Оба хотят сотрудничать с Россией

Спецоперация

03 октября 2022, 18:28

Старший сержант из ремонтного подразделения ВС России спас четырех раненых солдат

Армия

03 октября 2022, 18:26

Генерал-лейтенант Роман Бердников возглавил Западный военный округ — СМИ

Спецоперация

03 октября 2022, 18:09

ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Донецку

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по Ворошиловскому району в центре Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:29 — населенный пункт Карловка — Донецк (Ворошиловский район): выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Реклама

До этого об обстреле Ворошиловского района Донецка сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Реклама

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что союзные войска отразили попытку наступления вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Там заявили об уничтожении более 100 военнослужащих противника. Российские военные также нанесли ракетный удар по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии на Артемовском направлении.

ВСУ

Донецк

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама