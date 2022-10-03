ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 18:09 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка СЦКК ДНР: ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Донецку РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по Ворошиловскому району в центре Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня в Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:29 — населенный пункт Карловка — Донецк (Ворошиловский район): выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

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До этого об обстреле Ворошиловского района Донецка сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что союзные войска отразили попытку наступления вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Там заявили об уничтожении более 100 военнослужащих противника. Российские военные также нанесли ракетный удар по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады украинской армии на Артемовском направлении.

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