Спецоперация 20 сентября 2022, 06:44 Поделиться Telegram

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Viber Пентагон отказался отдать ВСУ свои истребители F-16 Politico: Пентагон отказался поставить Украине истребители F-16 раньше, чем через 2–3 года

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Западные союзники отказались поставить Украине новое вооружение по первому же требованию. Пентагон отправит истребители F-16 не раньше, чем через два–три года, сообщил сайт The Politico.

Украинские военные чиновники регулярно просят помощи. Участники встречи контактной группы по обороне Украины на авиабазе Ramstein Air Base в Германии обсуждали поставки зенитных ракетных комплексов SA-10 и SA-11. США отказались это делать, так как не производят и не используют ракеты, и переложили ответственность за их поставку на европейских партнеров.

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«Одна вещь, которая вряд ли попадет на Украину в ближайшее время, — это истребитель F-16 американского производства, который, по словам [командующего ВВС в Европе и Африке Джеймса] Хекера, не прибудет в течение двух–трех лет после того, как примут какое-либо политическое решение об их отправке, из-за обучения и логистических вопросов», — предупредил автор статьи.

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Американские чиновники уверены, что конфликт на Украине затянется не на месяцы, а на годы, поэтому не торопятся. Они обсудят поставку своих истребителей на следующей неделе. Возможно, их отправят вместе с ракетными батареями Patriot.

Однако США отказались отправить ракеты большей дальности для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, опасаясь, что Украина начнет поражать цели на территории России. По словам Джеймса Хекера, Вооруженные силы Украины и без того имеют все необходимое для того, чтобы вести бои, но не развязывать Третьей мировой войны.

Европа тоже не торопится снабжать Украину. Несмотря на давление, Германия не стала разрешать третьим странам поставлять ВСУ танки Leopard и артиллерийские системы немецкого производства. Это разочаровало киевский режим и его сторонников.

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