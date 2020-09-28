Посол Армении рассказал о сдерживающем факторе в армяно-азербайджанском конфликте

Ситуация между Арменией и Азербайджаном снова накалилась. В середине сентября армянская сторона заявила о гибели своего военного в зоне нагорнокарабахского конфликта. Незадолго до этого о ранении военнослужащего сообщил Азербайджан.

Следом глава Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению «агрессорским государством» и обвинил Ереван в подготовке к новой войне. 27 сентября азербайджанские военные силы начали «контрнаступательную» операцию в районе Карабаха после столкновений с войсками Армении. Ереван же сообщил о сбитых вертолетах и другой военной технике противника. Обе стороны ввели военное положение.

В ходе военного конфликта пострадали десятки мирных жителей. Россия выступила с предложением стать посредником в стабилизации конфликта в Карабахе.