«Наш ответ будет жестким»: в Армении ввели военное положение

После событий в Нагорном Карабахе правительство Армении тоже решило ввести военное положение в стране. Также политики объявили всеобщую мобилизацию.

Правительство приняло такое решение на заседании Совета безопасности. Об этом на своей странице в Fасеbооk сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«Сейчас по решению правительства в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор. Решение вступит в силу с момента публикации. <…> Ради родины, ради победы», — заявил он.

Министр обороны Армении Давид Тоноян также заявил, что страна имеет все необходимые средства, «чтобы раздавить врага».

«Наш ответ будет жестким, как никогда раньше», — пригрозил Тоноян..

Пашинян также призвал прилагаемый к войскам персонал представить свои территориальные военные комиссии.

Ранее президент НКР Араик Арутюнян тоже объявил в регионе военное положение и сбор мужчин старше 18 лет, передает RT.

Обострение конфликта между сторонами произошло утром 27 сентября. Азербайджанские военные начали «контрнаступательную» операцию в районе Карабаха после столкновений с войсками Армении.