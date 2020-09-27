Азербайджан начал «контрнаступательную» операцию в районе Карабаха

Азербайджанские военные силы начали «контрнаступательную» операцию в районе Карабаха после столкновений с войсками Армении. Ереван же сообщил о сбитых вертолетах и другой технике противника.

Военная операция Азербайджана проходит на линии соприкосновения в Карабахе. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

При этом армянская сторона обвинила в нападении Баку. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в своем профиле в Facebook, что военные силы страны сбили два вертолета, три беспилотника, подбили три танка.

«Армянская сторона сбила два вертолета и три БПЛА противника. Бои продолжаются», — сообщила Степанян.

Также армянская сторона предполагает, что Азербайджан понес потери и в «живой силе». В свою очередь Баку сообщает об уничтожении 12 зенитных комплексов Армении.