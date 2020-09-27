Десятки мирных жителей пострадали от военных действий в Карабахе

Несколько десятков мирных жителей получили ранения со стороны азербайджанских военных. Об этом сообщил секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян.

Политик сообщил, что уже известно о нескольких погибших. Также военные несут потери в технической силе.

«Противник из артиллерии в основном поражал населенные пункты. К сожалению, у нас есть и две жертвы — женщина и ребенок», — передает «Интерфакс» слова секретаря президента.

Кроме того, Генпрокуратура Азербайджана сообщила о шести раненых гражданских лицах и нескольких погибших среди мирного населения.

При этом секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Бабаян заявил, что пока все данные неточные. Но в ближайшее время будет обнародована официальная информация.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило беспокойство касательно ситуации в Карабахе. Дипломаты призвали стороны прекратить огонь и начать вести переговоры.

Власти Армении вслед за Карабахом объявили военное положение и сбор мужчин старше 18 лет. Также министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что страна имеет все необходимые средства, «чтобы раздавить врага». И пригрозил, что в этот раз ответ будет самым жестким.